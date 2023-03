THW Kiel Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Handball THW Kiel von der kommenden Saison an mit neuem Ausrüster Von dpa | 14.03.2023, 14:34 Uhr

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen neuen Ausrüster. Der Bundesligist teilte am Dienstag mit, dass er von der Saison 2023/24 an vom Sportartikel-Unternehmen Puma ausgestattet wird. Über die Dauer der Zusammenarbeit wurden keine Angaben gemacht. Es wurde in der Mitteilung lediglich eine „langfristige Partnerschaft“ genannt.