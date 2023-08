Handball-Bundesliga THW Kiel verpflichtet spanischen Linkshänder Gurbindo Von dpa | 03.08.2023, 17:29 Uhr | Update vor 29 Min. Nantes' Gurbindo Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist auf der Suche nach einer Verstärkung im Rückraum fündig geworden. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der spanische Linkshänder Eduardo Gurbindo einen Einjahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 unterschrieben. Der 35 Jahre alte Nationalspieler kommt vom rumänischen Meister Dinamo Bukarest und reist schon am Freitag mit den „Zebras“ in das Trainingslager im österreichischen Graz.