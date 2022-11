Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Regensburg THW Kiel verpasst Champions-League-Heimsieg gegen Aalborg HB Von dpa | 02.11.2022, 22:32 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben den ersten Heimpunkt in der Champions-League-Vorrunde abgegeben. Der deutsche Rekordmeister trennte sich am Mittwoch 36:36 (17:16) vom dänischen Club Aalborg HB. Vor 6727 Zuschauern waren Eric Johansson mit neun Treffern für Kiel und Mikkel Hansen mit sieben Toren für Aalborg die besten Werfer. In der Tabelle der Gruppe B bleibt der THW mit jetzt 5:7 Punkten Fünfter hinter den Dänen.