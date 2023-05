Paris St. Germain - THW Kiel Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir up-down up-down Handball THW Kiel verpasst Champions-League-Halbfinale Von dpa | 17.05.2023, 22:36 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben den Einzug in das Final Four der Champions League verpasst. Der deutsche Rekordmeister unterlag am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain mit 29:32 (15:17). Schon das Hinspiel in eigener Halle hatte der THW 27:31 gegen die Franzosen verloren. Beste Werfer des Abends waren Petter Överby mit fünf Toren für Kiel und Dainis Kristopans mit sechs Treffern für Paris.