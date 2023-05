Handball Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball THW Kiel: Saison-Aus für Schweden Johansson Von dpa | 08.05.2023, 17:27 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss im Saisonendspurt auf den Schweden Eric Johansson verzichten. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler hat sich am Sonntag beim Bundesliga-Heimsieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf zwei Mittelhandknochen gebrochen und wird am Mittwoch operiert. Dies teilte der THW am Montag mit. Johannson ist mit wettbewerbsübergreifend 148 Treffern der drittbester Torschütze des Bundesliga-Tabellenführers. Der THW liegt mit 47:9 Punkten vor dem SC Magdeburg an der Bundesligaspitze, die Magdeburger haben schon ein Spiel mehr absolviert und 47:11 Zähler.