Handball THW Kiel: Nachwuchs-Duo rückt in Profi-Kader auf Von dpa | 30.06.2022, 13:46 Uhr

Beim THW Kiel rücken zwei weitere Handball-Talente aus dem eigenen Nachwuchs in den Profi-Kader auf. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, werden Ben Connar Battermann und Henri Pabst (beide 18 Jahre) zur Saison 2022/23 Teil des Bundesliga-Kaders sein. Dem werde auch Philip Saggau (20), der in den vergangenen zwei Jahren bereits 14 Mal bei den Profis im Tor stand, weiterhin angehören, teilte der Verein dazu weiter mit.