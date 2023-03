Filip Jicha Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball THW Kiel nach Sieg: Weiter in der Woche der Wahrheit Von dpa | 23.03.2023, 10:07 Uhr

Den ersten Teil der selbst ausgerufenen Woche der Wahrheit haben die Handballer des THW Kiel mit Bravour hinter sich gebracht. Nach dem 41:28-Sieg im Playoff-Hinspiel am Mittwoch beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest steht der deutsche Rekordmeister schon vor dem Rückspiel am 29. März quasi im Viertelfinale. Doch bevor es in der Runde der besten acht Clubs Europas gegen Paris Saint-Germain geht, wartet am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) das Spitzenspiel gegen Spitzenreiter Füchse Berlin auf die „Zebras“.