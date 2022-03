Filip Jícha FOTO: Frank Molter Handball THW Kiel kämpft in Zagreb um die Viertelfinal-Qualifikation Von dpa | 03.03.2022, 00:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Handballer des THW Kiel bestreiten am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN und Servus TV) beim kroatischen Meister HC Zagreb schon ihr letztes Spiel in der Vorrunde der Champions League. Die für die nächste Woche vorgesehene Partie der „Zebras“ gegen den belarussischen Meister HC Brest hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine abgesagt.