Handball THW Kiel holt französischen Nationaltorwart Samir Bellahcene Von dpa | 12.09.2023, 14:30 Uhr | Update vor 22 Min. Torwart Tomas Mrkva vor THW Kiel

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat auf seine Torwart-Probleme reagiert und Samir Bellahcene bis zum Saisonende verpflichtet. Der 28 Jahre alte französische Nationalspieler kommt von US Dunkerque, wie der Rekordchampion am Dienstag mitteilte. „Der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt, ein Traumverein für mich“, wurde Bellahcene zitiert. Er galt in der vergangenen Saison als einer der besten Torhüter in der ersten französischen Liga.