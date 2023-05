THW Kiel - Paris St. Germain Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball THW Kiel glaubt nach Niederlage gegen Paris an seine Chance Von dpa | 11.05.2023, 12:47 Uhr

Im Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG gab es für die Kieler Handballer ein 27:31 in eigener Halle. Vor dem Rückspiel am 17. Mai in Frankreich geben sich die Norddeutschen aber nicht auf.