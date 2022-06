ARCHIV - Ein Handball wird gefangen. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild FOTO: RONNY HARTMANN Handball THW Kiel gewinnt Spiel um Platz 3 bei Königsklassen-Final4 Von dpa | 19.06.2022, 17:24 Uhr

Der THW Kiel hat das Final4 in der Champions League mit einem versöhnlichen Sieg abgeschlossen. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Sonntag in Köln das Spiel um Platz 3 gegen Ungarns Topclub Telekom Veszprem mit 3:1 im Siebenmeterwerfen und verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Nach 60 Minuten hatte es 34:34 (14:18) gestanden. Die Chance auf den fünften Triumph in der Königsklasse hatte der THW am Vortag durch ein 30:34 im Halbfinale gegen Rekordsieger FC Barcelona eingebüßt.