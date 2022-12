Rune Dahmke Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball THW Kiel beendet Sieglos-Serie in der Champions League Von dpa | 08.12.2022, 20:26 Uhr

Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein Vorrundenspiel in der Handball-Champions-League gewonnen. Gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Donnerstag einen 37:33 (20:18)-Heimerfolg. Bester Werfer der Norddeutschen war Nikola Bilyk mit zehn Treffern. Für die Franzosen, die das Hinspiel 38:30 gewonnen hatten, war Thibaud Briet sechsmal erfolgreich. Mit jetzt 8:10 Punkten verbesserte sich der THW zumindest vorübergehend auf Platz vier in der Gruppe B.