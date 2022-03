Handball FOTO: Robert Michael Handball THW-Coach Jicha nach Sieg in Zagreb ein „glücklicher Mensch“ Von dpa | 04.03.2022, 09:32 Uhr | Update vor 25 Min.

Filip Jicha hat nach dem 28:27-Sieg der Handballer des THW Kiel in der Champions League beim HC Zagreb große Worte gewählt. „Heute bin ich ein stolzer Trainer und ein Mensch, der unglaublich glücklich ist, mit dieser Mannschaft meinen Beruf ausüben zu können“, sagte der 39 Jahre alte Tscheche im Anschluss an die Partie in Kroatien. „Es war ein harter Kampf, ein sehr physisches Spiel“, ergänzte der norwegische Siegtorschütze Harald Reinkind.