Handball Termine stehen fest: THW Kiel am 10. und 17. Mai gegen Paris Von dpa | 05.04.2023, 14:33 Uhr

Die Termine für die Viertelfinal-Spiele des THW Kiel in der Handball-Champions-League stehen fest. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, findet das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am 10. Mai in der Kieler Arena statt. Das Rückspiel wird dann eine Woche später am 17. Mai in der französischen Hauptstadt ausgetragen. Beide Partien werden um 20.45 Uhr (live bei DAZN) angepfiffen.