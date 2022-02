Kiels Nikola Bilyk wirft auf das Tor FOTO: Frank Molter Handball Souveräner Sieg: Kiels Handballer schlagen Montpellier 35:26 Von dpa | 23.02.2022, 22:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Der THW Kiel hat einen wichtigen Sieg in der Handball-Champions-League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich am Mittwoch mit 35:26 (19:13) gegen Montpellier HB durch. Mit jetzt 17:7 Punkten überholten die Zebras die Franzosen und verbesserten sich auf den zweiten Rang in der Gruppe A. Zum Abschluss der Vorrunde bedeutet diese Platzierung den direkten Einzug in das Viertelfinale. Steffen Weinhold war vor den 3435 Zuschauern mit fünf Toren der beste Werfer der Norddeutschen. Für Montpellier war Hugo Descat sechsmal erfolgreich.