Gummersbach-Coach Sigurdsson Foto: Marius Becker/Deutsche Presse-Ag up-down up-down VfL Gummersbach Sigurdsson Trainer der Saison in der Handball-Bundesliga Von dpa | 08.06.2023, 21:44 Uhr

Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach ist Trainer des Jahres in der Handball-Bundesliga. Wie der Ligaverband HBL am Donnerstag mitteilte, setzte sich der 43-jährige Isländer in der Abstimmung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie der Trainer durch. Sigurdsson hat den Traditionsclub aus dem Oberbergischen als Aufsteiger aktuell auf den zehnten Platz geführt.