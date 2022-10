Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball SG Flensburg-Handewitt vor hoher European-League-Hürde Von dpa | 31.10.2022, 14:19 Uhr

Maik Machulla und die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind gewarnt. „Das ist ein richtiges Kaliber, das auf uns zukommt“, sagte der SG-Coach vor dem zweiten Heimspiel in der European League. Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gastiert der französische Tabellensechste PAUC Handball aus Aix-en-Provence in der Flens-Arena. „Das ist eine erfahrene Mannschaft, die gut verteidigt“, fügte der 45-jährige Machulla an.