Handball SG-Coach nach Unentschieden in Champions League ratlos Von dpa | 03.03.2022, 09:48 Uhr

Trainer Maik Machulla blickte bei der Pressekonferenz ratlos in die Runde. „Ich weiß nicht genau, was das für uns in dieser Gruppe bedeutet“, sagte der 45 Jahre alte Coach e am Mittwochabend nach dem 26:26 seiner SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League gegen den FC Porto. Die sportliche Unsicherheit hat einen Grund: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine.