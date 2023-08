Bei der HSG Wetzlar siegte der SCM vor 3288 Zuschauern mit 31:15 (13:8), dabei war Michael Damgaard mit sieben Treffern der beste Magdeburger Werfer.



Erstmals im Jahr 2023 stand der Isländer Magnusson nach langer Verletzungspause im Kader der Magdeburger, trat in der dritten Minute zum Siebenmeter an - vergab, nur um den SCM nach fünf Minuten doch vom Punkt erneut in Front zu bringen. Magdeburg brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, nutzte dann aber die Fehler der Gastgeber konsequent aus und stand vor allem in der Abwehr sicher - um zur Pause schon klar zu führen.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie verhältnismäßig torarm, wobei die Elbestädter ihren Vorsprung auf neun Treffer ausbauten (18:9/40.). Magdeburg blieb im Angriff konsequent, aber vor allem defensiv stabil, sodass Wetzlar nahezu vierzehn Minuten ohne eigenen Treffer blieb.