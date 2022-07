ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Handball Saporischschja eröffnet beim Supercup die Zweitliga-Saison Von dpa | 20.07.2022, 16:59 Uhr

Gaststarter HC Motor Saporischschja eröffnet im Rahmen des Supercups die Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Der ukrainische Serienmeister, der wegen des russischen Angriffskrieges derzeit keine Spiele in der Heimat austragen kann und von der HBL für vorerst ein Jahr in die 2. Liga integriert wurde, trifft am 31. August (16.15 Uhr) in Düsseldorf auf den TSV Bayer Dormagen. Im Anschluss spielen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel im Supercup-Finale (19.00 Uhr) um den ersten Titel in der neuen Spielzeit.