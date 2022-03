Handball FOTO: Frank Molter Handball Pokal-Auslosung: Handballerinnen freuen sich auf Halbfinale Von dpa | 04.03.2022, 09:57 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV stehen im Pokal-Halbfinale beim Final4 in Stuttgart am 28./29. Mai vor der vermeintlich leichtesten Aufgabe. Der aktuelle Bundesliga-Vierte trifft auf den Sieger der Viertelfinal-Partie zwischen den Ligarivalen VfL Oldenburg (11.) und den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten (14.), die am Sonntag (16.30 Uhr) stattfindet. Das zweite Halbfinale bestreiten Spitzenreiter SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC (5.), wie die Auslosung am Donnerstagabend ergab.