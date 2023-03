Hendrik Pekeler Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Kader-Nominierung Pekeler-Rückkehr in Handball-Nationalteam derzeit kein Thema Von dpa | 07.03.2023, 15:12 Uhr

Abwehrspezialist Hendrik Pekeler wird vorerst nicht in die deutsche Handball-Nationalmannschaft zurückkehren. „Das ist momentan kein Thema“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag. Der 31 Jahre alte Kreisläufer, der nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio eine Auszeit von der Nationalmannschaft verkündet hatte, müsse nach seiner schweren und langwierigen Verletzung im Vorjahr „beim THW Kiel erst einmal wieder seinen Rhythmus finden“, erklärte Gislason.