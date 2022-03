Handball FOTO: Frank Molter Frauen-Handball Nach klarem Sieg: BSV-Coach Leun warnt vor nächsten Gegner Von dpa | 18.03.2022, 08:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit dem klaren Sieg beim Thüringer HC im Rücken gehen die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV optimistisch in ihre dritte Partie binnen einer Woche. Der Tabellenvierte werde das Selbstbewusstsein in das Duell bei der HSG Bensheim-Auerbach (9.) am Samstag (18.00 Uhr) mitnehmen, sagte Trainer Dirk Leun. Er warnte aber auch mit Blick auf die Niederlage der Gastgeberinnen beim BSV Sachsen Zwickau: „Sie wollen bestimmt eine Reaktion zeigen und sind motiviert bis in die Haarspitzen.“