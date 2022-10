Jim Gottfridsson Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Flensburg Muskelbündelriss: Handballer lange ohne Jim Gottfridsson Von dpa | 21.10.2022, 14:48 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den nächsten Wochen ohne seinen Spielmacher Jim Gottfridsson auskommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 30-jährige Schwede im Pokalspiel gegen die Füchse Berlin (34:32) einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. „Jetzt geht es in den Drei-Tages-Rhythmus. Jim wird in einer intensiven Phase fehlen“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky) empfangen die Flensburger Frisch Auf Göppingen zum Bundesliga-Duell, am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) steht gegen den spanischen Club TM Benidorm das erste Gruppenspiel in der European League auf dem Programm.