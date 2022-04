Casper Mortensen FOTO: Uwe Anspach Handball-Bundesliga Mortensen zweifelt nicht am Ligaverbleib des HSV Hamburg Von dpa | 20.04.2022, 10:30 Uhr

Handball-Profi Casper Mortensen zweifelt nicht am Bundesligaverbleib seines Vereins HSV Hamburg. „22 Punkte acht Spiele vor Schluss sind ganz okay. Das große Ziel war, dass wir in der Bundesliga bleiben. Bis jetzt sieht das ganz gut aus“, sagte der dänische Linksaußen in einem Podcast des „Hamburger Abendblatt“ über den Tabellen-Elften. „Jetzt müssen wir in den nächsten acht Spielen nur ins Ziel kommen.“