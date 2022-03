Kevin Möller FOTO: Frank Molter Handball Möller erwartet schwieriges Spiel in Barcelona Von dpa | 08.03.2022, 15:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Handball-Profi Kevin Möller freut sich auf die Rückkehr nach Barcelona. „Ich hatte drei gute Jahre dort“, sagte der Torwart der SG Flensburg-Handewitt am Dienstag in einer Medienrunde. Die Norddeutschen treten am Donnerstag (18.45 Uhr/Sky und Servus TV) zu ihrem letzten Spiel in der Vorrunde der Champions League beim Rekordsieger FC Barcelona an.