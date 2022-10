Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball Machulla unzufrieden mit internationalem Auftritt der SG Von dpa | 26.10.2022, 10:27 Uhr

Der erste Auftritt der Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der European League hat ihrem Trainer Maik Machulla nicht besonders gefallen. „Wir haben es in der ersten Halbzeit schlecht gemacht“, sagte der 45-Jährige nach dem 35:30-Sieg seines Teams gegen den spanischen Club BM Benidorm. Denn zur Pause hatten die Norddeutschen am Dienstagabend noch mit 16:19 zurückgelegen.