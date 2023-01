Handball Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Machulla lobt Gislason: „Er nimmt die Leute mehr mit“ Von dpa | 17.01.2023, 11:48 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den ersten beiden Auftritten der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Polen viel Lob von seinem Kollegen Maik Machulla erhalten. „Ich glaube, dass der Bundestrainer viel mit seinen Führungskräften kommuniziert und mit ihnen gemeinsam Lösungen sucht. Was ist die Idee bei euch im Verein, womit fühlt ihr euch wohl?“, schrieb der Trainer des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt in seiner WM-Kolumne im „Flensburger Tageblatt“ (Dienstag). „Er nimmt die Leute mehr mit, und er ist bereit, auf die Spieler zuzugehen. Das finde ich sehr gut.“