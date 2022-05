ARCHIV - Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Handball-Bundesliga Leun nach Sieg: „40 Auswärtstore sind überragend“ Von dpa | 08.05.2022, 21:15 Uhr

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat sein erhofftes „Endspiel“ um den dritten Tabellenplatz gegen den Thüringer HC am 14. Mai bekommen. Mit dem 40:28 (20:17)-Sieg bei der HSG Bad Wildungen am Samstag am viertletzten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Dirk Leun die Voraussetzungen für die Entscheidung im Duell mit dem direkten Verfolger geschaffen. Für den BSV war es zudem der dritte Erfolg binnen acht Tagen.