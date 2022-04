ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Kleines Nordderby: Flensburgs Handballer empfangen Hamburg Von dpa | 29.04.2022, 16:58 Uhr

Knapp drei Wochen vor dem großen Nordderby gegen den THW Kiel geht es für die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt in die kleine Variante. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) trifft die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla auf den HSV Hamburg. Während der Aufsteiger aus der Hansestadt sieben Spieltage vor dem Saisonende mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in ruhigen Gewässern fährt, geht es für die SG noch um den zweiten Platz und die Qualifikation für die Champions League.