Domagoj Duvnjak Foto: Sascha Klahn/dpa up-down up-down Handball Kiels Handballer wollen das „Wunder von Paris“ schaffen Von dpa | 16.05.2023, 10:42 Uhr

Trainer Filip Jicha und die Handballer des THW Kiel haben den Glauben an sich selbst nicht verloren. „Wir werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen“, sagte Jicha vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) bei Paris Saint-Germain. Nach der 27:31-Niederlage im Hinspiel müssen die Kieler in der französischen Hauptstadt mit fünf Toren Differenz gewinnen, um die Endrunde der Königsklasse am 17. und 18. Juni in Köln zu erreichen. Bei einem Sieg mit vier Treffern würde ein Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen entscheiden.