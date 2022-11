Patrick Wiencek Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Kiels Handballer ohne Probleme bei 37:24 über Hamm-Westfalen Von dpa | 08.11.2022, 21:00 Uhr

Die Handballer des THW Kiel sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach wettbewerbsübergreifend drei sieglosen Spielen in Serie gewann der Rekordmeister am Dienstag in der Bundesliga mit 37:24 (17:9) bei Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Patrick Wiencek sorgte mit seinen sieben Treffern mit dafür, dass die Norddeutschen zumindest vorübergehend wieder auf den zweiten Platz kletterten. Beste Werfer der Gastgeber, die nun Tabellenletzter sind, waren die fünffachen Torschützen Savvas Savvas und Jan von Boenigk.