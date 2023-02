Miha Zarabec (M.) Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Heimspiel Kiels Handballer empfangen Celje in der Champions League Von dpa | 21.02.2023, 12:18 Uhr

Für die Handballer des THW Kiel geht es am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im letzten Heimspiel der Champions-League-Vorrunde noch um den dritten Platz in der Gruppe B. Erster Schritt auf dem Weg dorthin ist ein Sieg über den slowenischen Meister RK Celje. „Das wird ein richtig schweres Spiel“, sagte THW-Spielmacher Miha Zarabec vor dem Aufeinandertreffen mit seinen Landsleuten. Zum einen haben die Kieler das Hinspiel 36:38 verloren, zum anderen hatte Celje in der vergangenen Woche Titelverteidiger FC Barcelona am Rande einer Niederlage. Nur mit Glück setzten sich die Katalanen mit 28:27 durch.