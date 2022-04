ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Handball-Bundesliga Kieler nach Sieg über Wetzlar nun gegen Melsungen Von dpa | 29.04.2022, 10:55 Uhr

Die letzte Frische hat zwar gefehlt, aber das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar war für die Bundesliga-Handballer des THW Kiel letztendlich eine klare Sache. Zwar kamen die Mittelhessen in der Endphase noch einmal heran, doch am Ende stand am Donnerstag der verdiente 27:24-Erfolg der Norddeutschen. „Ich war ganz schön müde. Das Wochenende hat viel Kraft gekostet“, blickte „Zebra“-Schlussmann Niklas Landin nach der Partie auch noch einmal auf das Final-Turnier um den DHB-Pokal zurück.