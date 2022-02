THW Kiel FOTO: Uwe Anspach Handball Kieler Handballer wollen in eigener Halle Serie fortsetzen Von dpa | 22.02.2022, 11:29 Uhr | Update vor 17 Min.

Nach fünf siegreichen Auswärtsspielen in 15 Tagen in drei Wettbewerben, rund 4700 Reise-Kilometern und zahlreichen Corona-Ausfällen wollen die Handballer des THW Kiel ihre Erfolgsserie nun in eigener Halle ausbauen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) steht für den deutschen Rekordmeister das wichtige Champions-League-Spiel gegen den französischen Vertreter Montpellier HB auf dem Programm.