Handball Kiel vor Champions-League-Reise: Weinhold fällt wohl aus Von dpa | 04.10.2022, 14:05 Uhr

Die Handballer des THW Kiel stehen vor einer schwierigen Aufgabe in der Champions League. Die „Zebras“ treten am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) beim polnischen Meister KS Kielce an. „Wir reisen mit breiter Brust nach Kielce, wissen aber, dass es dort super schwer werden wird“, sagte THW-Trainer Filip Jicha am Dienstag.