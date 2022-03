Handball FOTO: Robert Michael Handball Keine Sanktion gegen russischen Bundesliga-Handballer Von dpa | 01.03.2022, 11:25 Uhr | Update vor 11 Min.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat zunächst keinen Einfluss auf den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga (HBL). Nachdem die Europäische Handballföderation am Montagabend den Ausschluss der russischen und belarussischen Clubs aus den internationalen Wettbewerben beschlossen hatte, gibt es in der HBL keine Sanktionen.