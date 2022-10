Filip Jicha Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down THW-Coach Jicha lobt THW-Handballer nach einem „bittersüßen Abend“ Von dpa | 07.10.2022, 10:26 Uhr

Das Spiel hatten die Handballer des THW Kiel zwar verloren, doch das Lob des Trainers war ihnen gewiss. „Das mag seltsam klingen, weil wir verloren haben - aber das war heute unsere beste Saisonleistung was Willen, Präzision und Intensität angeht“, sagte Filip Jicha nach dem 37:40 (19:19) am Donnerstagabend im Champions-League-Duell beim polnischen Meister KS Kielce. Für den Tschechen war es ein „bittersüßer Abend“. In der Tabelle der Gruppe B sind die Norddeutschen nach der zweiten Vorrundenniederlage mit 4:4 Punkten auf den fünften Platz abgerutscht.