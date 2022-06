ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Handball HSVH-Trainer Jansen warnt vor schwieriger Saison Von dpa | 21.06.2022, 09:42 Uhr

Trainer Torsten Jansen erwartet für den HSV Hamburg ein schwierigeres zweites Jahr in der Handball-Bundesliga. „Jeder weiß: Die nächste Saison wird kein Selbstläufer. Wir müssen uns alles neu erarbeiten“, sagte der 45-Jährige der „Hamburger Morgenpost“ (Dienstag). Mit 26:42 Punkten und Platz 14 hatte der Aufsteiger in seiner Premieren-Saison ein gutes Ergebnis erreicht. Jansen: „Insgesamt können wir zufrieden sein.“ Der Weltmeister von 2007 sah aber auch, dass die Formkurve in der Rückrunde deutlich nach unten zeigte.