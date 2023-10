Dabei hatten die Gäste auf ihren Spielgestalter Dani Baijens (Mittelhandbruch) verzichten müssen. Zudem teilte der Club am Nachmittag mit, dass der Niederländer ab der kommenden Saison für Paris Saint-Germain auflaufen wird.



Beide Teams agierten fast die gesamte erste Hälfte auf Augenhöhe. Erst kurz vor der Pause gelang es den Hamburgern, sich nach vier Toren in Folge auf 14:12 abzusetzen und danach auch mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine zu gehen. Auch der zweite Durchgang blieb lange Zeit umkämpft. Mit fünf Toren in Serie zum 29:25 ebneten die Hamburger dann aber den Weg zum Sieg.