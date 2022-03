Handball FOTO: Robert Michael Handball-Bundesliga HSV Hamburg: Ossenkopp wird Standby-Profi und Daten-Trainer Von dpa | 31.03.2022, 19:02 Uhr | Update vor 11 Min.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Vertrag mit Lukas Ossenkopp verlängert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, soll der 29 Jahre alte Rückraumspieler und Co-Kapitän von der kommenden Saison an aber nur noch als Standby-Profi zur Verfügung stehen und stattdessen Aufgaben im Team von Cheftrainer Torsten Jansen übernehmen. Ossenkopp, der mit den Hamburgern von der 3. Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen ist, wird künftig als Daten- und Performance-Trainer arbeiten.