Johannes Golla Foto: Sascha Klahn/dpa European League Harte Vorrunde für Flensburgs Handballer Von dpa | 21.07.2023, 12:01 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben eine schwierige Vorrundengruppe in der European League erwischt. Die Norddeutschen treffen in der Gruppe E auf den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen, den norwegischen Vize-Champion Elverum HB und den HC Lovcen-Cetinje aus Montenegro. Das ergab die Auslosung am Freitag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien.