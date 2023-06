Christian Prokop Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Bundesliga Hannovers Handballer erreichen European League Von dpa | 11.06.2023, 18:35 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf spielt in der nächsten Saison in der European League. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gewann am letzten Spieltag mit 34:31 (19:14) beim TVB Stuttgart und beendete die Saison am Sonntag auf dem sechsten Platz. Branko Vujovic war mit acht Treffern bester Werfer der Niedersachsen.