Handball Hannover nach 32:19 gegen Minden auf Kurs European League Von dpa | 08.06.2023, 21:08 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat beste Chancen, in der kommenden Saison in der European League zu spielen. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gewann am Donnerstag ihr Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen TSV GWD Minden mit 32:19 (15:9) und festigte mit 36:30 Zählern Platz sechs vor den punktgleichen Teams des HSV Hamburg und der MT Melsungen (je 34:32). Den Niedersachsen würde im letzten Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim TVB Stuttgart schon ein Unentschieden zur Qualifikation für den Europapokal reichen.