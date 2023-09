Handball-Bundesliga Hannover legt nach Niederlage in Berlin Einspruch ein Von dpa | 21.09.2023, 13:17 Uhr | Update vor 1 Std. Handball-Bundesliga Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat Einspruch gegen die Wertung der 33:34-Niederlage am vergangenen Sonntag in Berlin eingelegt. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Mit dem Einspruch der Niedersachsen wird sich nun das Bundessportgericht des Deutschen Handballbundes (DHB) beschäftigen müssen.