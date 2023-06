Füchse Berlin - HSV Hamburg Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down HSV Hamburg Handballer vor Endspiel um die Europapokal-Teilnahme Von dpa | 08.06.2023, 12:22 Uhr

Den Bundesliga-Handballern des HSV Hamburg geht im Endspurt um Platz sechs und die damit verbundene Teilnahme an der European League die Luft aus. Nach der 32:36-Niederlage am Mittwoch bei den Füchsen Berlin dürfen die Hanseaten das letzte Saisonheimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen MT Melsungen auf keinen Fall verlieren. Eine Niederlage gegen die Nordhessen würde in jedem Fall das Ende der europäischen Träume für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen bedeuten.