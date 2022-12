Handball Foto: Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Handballer traurig über bittere Niederlage in Barcelona Von dpa | 01.12.2022, 11:02 Uhr

Die kämpferische Einstellung stimmte, aber das Resultat war dennoch eine Niederlage: Die Handballer des THW Kiel haben es am Mittwochabend verpasst, erstmals seit 13 Jahren wieder ein Champions-League-Spiel beim Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona einzufahren. Denn obwohl die „Zebras“ fast 50 Minuten lang führten, stand am Ende ein 24:26 im Palau Blaugrana zu Buche. „Kämpferisch können wir uns nichts vorwerfen, wir haben es in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr geschafft, Barça spielerisch Paroli zu bieten“, räumte Rückraumspieler Nikola Bilyk hinterher ein.