Handball FOTO: Robert Michael Handball-Bundesliga Handballer Torbrügge kehrt als Sportchef nach Minden zurück Von dpa | 11.04.2022, 20:04 Uhr | Update vor 12 Min.

Nils Torbrügge wird neuer Geschäftsführer beim Handball-Bundesligisten GWD Minden. Der 29-Jährige, der von 2008 bis 2016 für die Ostwestfalen spielte, übernimmt den Posten ab dem 1. Juli. Das teilten die Mindener am Montag mit. Torbrügge war zuletzt beim Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen in einer Doppelrolle als Spieler und auf der Geschäftsstelle tätig gewesen. „Wir glauben, dass er in vielen Bereichen positive Impulse geben und eine Aufbruchstimmung erzeugen kann“, heißt es in der Vereinsmitteilung des Tabellenvorletzten.