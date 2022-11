Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Handball: Nordclubs am 22. Dezember im Pokal-Einsatz Von dpa | 04.11.2022, 15:37 Uhr

Der Deutsche Handball-Bund hat am Freitag die Spiele des Pokal-Achtelfinales zeitgenau angesetzt. Das Nordduell zwischen den beiden Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg findet dabei ebenso am 22. Dezember statt wie der Auftritt von Titelverteidiger THW Kiel beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Die Partie in Flensburg beginnt um 19 Uhr, die in Bietigheim um 19.30 Uhr.