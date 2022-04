ARCHIV - Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Vereinswechsel Handball-Keeper Jonas Maier aus Hamburg nach Rimpar Von dpa | 27.04.2022, 14:27 Uhr

Handball-Torwart Jonas Maier verlässt den Erstligisten HSV Hamburg und wechselt zur DJK Rimpar Wölfe in die 2. Bundesliga. Das teilte der HSVH am Mittwoch mit. Der 28-jährige Maier war vor zweieinhalb Jahren von der SG BBM Bietigheim nach Hamburg gekommen und hatte mit den Hanseaten den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.